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23 Ağustos 2020, Pazar
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'den 'a geçmiş olsun mesajı

TBF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (), Takımı'nda bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

'nin sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan A Takımı personeline ve Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 23.08.2020
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