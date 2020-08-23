Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray bugün çift idman yaptı.
Sezon başı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yeni transfer Emre Kılınç'ın doğum gününü kutladı. Akşam çalışmasında güç ve taktik çalışan futbolcular, idmanın sonunda soğuma çalışması gerçekleştirdi.
- 23.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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