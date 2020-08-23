Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Sezon başı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yeni transfer Emre Kılınç'ın doğum gününü kutladı. Akşam çalışmasında güç ve taktik çalışan futbolcular, idmanın sonunda soğuma çalışması gerçekleştirdi.