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23 Ağustos 2020, Pazar
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günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren bugün çift idman yaptı.

Sezon başı hazırlıklarına 'nde devam eden , günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yeni transfer Emre Kılınç'ın doğum gününü kutladı. Akşam çalışmasında güç ve taktik çalışan futbolcular, idmanın sonunda soğuma çalışması gerçekleştirdi.

  1. 23.08.2020
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