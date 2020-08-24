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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Benim için çılgınca!

Benim için çılgınca!

Coulibaly, ’la anılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ORTA sahaya savaşçı ve genç bir isim arayan 'da rota Ismaila Coulibaly'ye çevrildi. forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağlanırken Norveç temsilcisine de bonservis ücreti olarak 2 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif edildi. Şimdi yanıt bekleniyor. Bu arada Galatasaray ile anılmaktan büyük mutluluk duyan Coulibaly transferi hakkımda, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey" dedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Ismaila Coulibaly 1 metre 83 santimetre boyunda... ülkesindeki Duguwolofila ekibinde başlayan Coulibaly, Ocak 2019'da Sarpsborg'a edildi ve 26 maçta forma giydi. 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

NDIAYE'YE BENZİYOR
Yaşına göre oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Coulibaly sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Stil olarak Badou Ndiaye'ye benzetilen ve orta sahadan topu rakip kaleye taşıma görevini üstlenen genç isim bu sezon 'in en sürpriz transferi olabilir.

  1. 24.8.2020
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