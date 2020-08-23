Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinde bir personelin testinin pozitif çıktığı açıkladı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, Covid-19 PCR testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonrası bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.
Klinik şikayeti olmayan çalışan için izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.
- 23.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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