Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası!

'nda vakası!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası!

'nda oyuncular, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerinde bir personelin testinin pozitif çıktığı açıkladı.

'nın bir personelinin yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, Covid-19 PCR testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonrası bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.

Klinik şikayeti olmayan çalışan için izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

  1. 23.08.2020
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