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23 Ağustos 2020, Pazar
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'dan ayrılık tarihini açıkladı!

Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılık tarihini açıkladı!

'ın Hollandalı futbolcusu 'den flaş bir hamle geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 33 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen soruya verdiği cevapla takımdan ne zaman ayrılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında ekiplerinden Ajax'a kiralanan ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'a geri dönen 'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Takımdan gönderileceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. Ryan Babel, hesabında paylaştığı fotoğrafın altına gelen, 'Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?' sorusuna '2 yıl sonra' yanıtını verdi.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu kontratının sonuna kadar ayrılmayı düşünmediğini belli etmiş oldu.

  1. 23.08.2020
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