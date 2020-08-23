Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılık tarihini açıkladı!
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 33 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen soruya verdiği cevapla takımdan ne zaman ayrılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralanan ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Takımdan gönderileceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. Ryan Babel, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına gelen, 'Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?' sorusuna '2 yıl sonra' yanıtını verdi.
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu kontratının sonuna kadar ayrılmayı düşünmediğini belli etmiş oldu.
- 23.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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