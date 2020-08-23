Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılık tarihini açıkladı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralanan ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Takımdan gönderileceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. Ryan Babel, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına gelen, 'Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?' sorusuna '2 yıl sonra' yanıtını verdi.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu kontratının sonuna kadar ayrılmayı düşünmediğini belli etmiş oldu.



