Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlanan hazırlık maçı takvimine göre 5 mücadele yapacağı öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılar ilk hazırlık mücadelesini 24 Ağustos'ta Eyüpspor ile gerçekleştirecek. Aslan'da, gerçekleştirilen idmanlarda da 11'e 11 maçlar gerçekleştirilirken, Terim'in tercih ettiği as kadro dikkat çekti. İşte detaylar...

23 Ağustos 2020 Pazar 13:39 Güncelleme: 23.08.2020 15:46
Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezonu özellikle son haftalara girilirken aldığı mağlubiyetlerle 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.

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Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

Hal böyle olunca yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla kolları sıvamıştı.

Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminden bu yana Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

Öte yandan sezon öncesi hazırlık maçları yapacak olan sarı-kırmızılılarda, kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.

Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

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