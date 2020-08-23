Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlanan hazırlık maçı takvimine göre 5 mücadele yapacağı öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılar ilk hazırlık mücadelesini 24 Ağustos'ta Eyüpspor ile gerçekleştirecek. Aslan'da, gerçekleştirilen idmanlarda da 11'e 11 maçlar gerçekleştirilirken, Terim'in tercih ettiği as kadro dikkat çekti. İşte detaylar...