VIP koltuklar satışta

Sarı-kırmızılılar kombine kartları yarın, VIP koltukları ise salı günü satışa çıkarıyor. Geçen sezon VIP koltuk alanlara 17 Eylül'e kadar aynı fiyattan satış yapılacağı açıklandı. Tüm koltukların yenilendiği VIP tribünde fiyatlar 8 bin 100, 9 bin, 9 bin 900, 12 bin 600 ve 16 bin 200 TL arasında değişiyor.