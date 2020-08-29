VIP koltuklar satışta - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray VIP koltuklar satışta

koltuklar satışta

VIP koltuklar satışta

Sarı-kırmızılılar yarın, koltukları ise salı günü satışa çıkarıyor.

Sarı-kırmızılılar yarın, koltukları ise salı günü satışa çıkarıyor. Geçen sezon VIP koltuk alanlara 17 Eylül'e kadar aynı fiyattan satış yapılacağı açıklandı. Tüm koltukların yenilendiği VIP tribünde fiyatlar 8 bin 100, 9 bin, 9 bin 900, 12 bin 600 ve 16 bin 200 TL arasında değişiyor.

  1. 29.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VIP koltuklar satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA