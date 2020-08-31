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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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MAÇ SONUCU | 2-0 Ümraniyespor

MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-0 Ümraniyespor

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazılıklarını sürdüren , Ümraniyespor ile 'nde kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. 'nde oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ilk yarısını Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Taylan, , , Falcao, Diagne 11'iyle tamamladı. Takım kaptanı olarak Arda Turan sahaya çıktı.

İkinci yarıda ise, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Adem Büyük 11'i sahne aldı.

Sarı-kırmızılılar ilk hazırlık mücadelesinde karşılaştığı İstanbulspor mücadelesinden ise 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 18:03
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