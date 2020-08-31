MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-0 Ümraniyespor
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazılıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ilk yarısını Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Falcao, Diagne 11'iyle tamamladı. Takım kaptanı olarak Arda Turan sahaya çıktı.
İkinci yarıda ise, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Adem Büyük 11'i sahne aldı.
Sarı-kırmızılılar ilk hazırlık mücadelesinde karşılaştığı İstanbulspor mücadelesinden ise 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 18:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-0 Ümraniyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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