Ailem hep arkamda!
Yeni sözleşmesinde 1.3 milyon euro'luk indirim yaparak takımda kalan Ryan Donk'tan aile vurgusu...
Yeni sözleşmesinde 1.3 milyon euro'luk indirim yaparak takımda kalan Ryan Donk'tan aile vurgusu... Hollandalı yıldız bir antrenman fotoğrafını paylaşarak, "Arkamda ailem var, sağlammm" yorumunu yaptı. Fotoğraf ilgi çekerken 100 binden fazla beğeni topladı.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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