Ailem hep arkamda!

Yeni sözleşmesinde 1.3 milyon euro'luk indirim yaparak takımda kalan Ryan Donk'tan aile vurgusu... Hollandalı yıldız bir antrenman fotoğrafını paylaşarak, "Arkamda ailem var, sağlammm" yorumunu yaptı. Fotoğraf ilgi çekerken 100 binden fazla beğeni topladı.