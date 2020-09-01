Kura çekimi gerçekleşiyor! İşte Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Kura çekimi gerçekleşiyor! İşte , ve 'ın 'ndeki muhtemel rakipleri

Kura çekimi gerçekleşiyor! İşte Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

'ndeki temsilcilerimiz , ve (Neftçi'yi elemesi durumunda) rakipleri belli oluyor. 3. ön eleme turu kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İşte muhtemel rakipler...

Kura çekimi öncesi , ve 'ın muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova -
Olimpija Ljubljana - Zrinjski

  1. 01.09.2020
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