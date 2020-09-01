Kura çekimi gerçekleşiyor! İşte Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray (Neftçi'yi elemesi durumunda) rakipleri belli oluyor. 3. ön eleme turu kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İşte muhtemel rakipler...
Kura çekimi öncesi Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...
ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski
- 01.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kura çekimi gerçekleşiyor! İşte Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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