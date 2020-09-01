Kura çekimi öncesi Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...



ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Teuta - Granada

Rijeka

Servette - Reims

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres - Willem II

Borac Banja Luka - Rio Ave

Hammarby - Lech Poznan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE

B36 Torshavn - TNS

Renova - Hajduk Split

Olimpija Ljubljana - Zrinjski