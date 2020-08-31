Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...

Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da plan belli oldu. Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda kadroya katılacak isimler ve gönderilecek oyuncular hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:44
Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...

Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

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Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...

Hürriyet'in haberine göre, kadrosunu bonservis ödemeden 6 takviye ile güçlendiren Galatasaray'da artık hedef; oyuncu almak değil, satmak!

Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...

Sadece orta saha için arayışlarını sürdüren yönetim, UEFA Finansal Fair Play (FFP) ve TFF maaş limitlerini göz önüne alarak öncelikle oyuncu satışına konsantre olmaya karar verdi.

Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...

Maicon'u 1 milyon 430 bin euro'ya El Nassr'a satan, Mustafa Kapı'nın Lille'e transferinden de 300 bin Euro yetiştirme bedeli alan Aslan, kadroda düşünülmeyen başka isimleri de satarak sıcak para akışı sağlamak istiyor.

Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...

BELHANDA'DA ARAPLAR BEKLENİYOR
G.Saray'ın satışından gelir elde etmeyi planladığı ilk isim Belhanda...

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