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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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iddiası

Choudhury iddiası

, ’ye “Kiralamak isterseniz görüşelim” dedi.

Aslan'ın 'nin ön liberosu Hamza için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin de Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi. 22 yaşındaki İngiliz, geçen sezon 29 maça çıkıp; 1 gol, 1 asist yaptı.

  1. 29.8.2020
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