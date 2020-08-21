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21 Ağustos 2020, Cuma
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ayak diriyor!

Bournemouth ayak diriyor!

Bir başka Lerma için 'dan sevindirici bir haber geldi. ikna oldu; sıra kulübünde...

Bir başka Lerma için 'dan sevindirici bir haber geldi. 'Francisco Gonzales' imzalı haberde Lerma'nın 'da oynamaya hazır olduğu ancak sarı-kırmızılıların henüz kulübü 'u ikna edemediği ifade edildi. 'e düşen İngiliz kulübün, Galatasaray'ın kendilerini Lerma konusunda sıkıştırmasından rahatsız olduğunu iddia etti. Lerma'yı yüksek maliyeti nedeniyle tutmakta zorlanacak olan Bournemouth'un sonuna kadar savaşacağı ancak sonuç çıkmazsa oyuncuyu, Galatasaray'a kiralayacağı belirtildi.

PLANLAR TUTMADI
Lemina ve Seri'de henüz yol alamayan Galatasaray, bu kez 'yı kadrosuna katmak istiyor. Bournemouth, Kolombiyalı yıldızı, Levante'den 28 milyon euro gibi uçuk bir ücrete almıştı. Ancak Championship'e düşmeleri planları bozdu ve ayrılık yakın görünüyor.
Lerma, bu sezon Bournemouth'ta 33 maça çıktı, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
  1. 21.8.2020
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