Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim...

'da krizi! ...

Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim...

Teknik Direktörü ; , Mensah, ve ’ın edilememesi sonrası sessiz kalırken. yönetimle aralarında bir sorun olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, yakın bir zamanda transfer konularıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

'da yönetim ile arasında krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. , Mensah, Caner ve ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.

EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR
Mert Hakan ve ezeli rakibi F.Bahçe'ye, Mensah ise 'a transfer oldu. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI
G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın za manda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.

GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR
'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon 'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.

  1. 18.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA