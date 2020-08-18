Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Mert Hakan, Mensah, Caner Erkin ve Kaan Ayhan’ın transfer edilememesi sonrası sessiz kalırken. yönetimle aralarında bir sorun olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, yakın bir zamanda transfer konularıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında transfer krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. Mert Hakan, Mensah, Caner ve Kaan Ayhan ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.
EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR
Mert Hakan ve Caner Erkin ezeli rakibi F.Bahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI
G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın za manda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.
GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR
Gomis'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon Arda Turan'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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