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18 Ağustos 2020, Salı
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Başkan Erdoğan 'i kabul etti!

Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti!

Başkan , Başkanı 'i Çengelköy’deki 'nde kabul etti. Mustafa Cengiz, Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

kulübünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Başkanımız 'i Çengelköy'deki 'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

  1. 18.08.2020
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