Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Mustafa Cengiz, Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti." ifadeleri kullanıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.— Fotomaç (@fotomac) August 18, 2020
Mustafa Cengiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti. pic.twitter.com/Ehl4b6aKdD
- 18.08.2020
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