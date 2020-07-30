Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile Hatayspor ve BB Erzurumspor için sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'e ilk tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karagümrük'ü tebrik eden Başkan Erdoğan, daha önce Süper Lig biletini alan Hatayspor ile BB Erzurumspor'a da tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum."
Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/FStej3u8IS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 30, 2020
- 31.07.2020
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