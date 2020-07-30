Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik!

Başkan 'dan 'e çıkan takımlara tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik!

Başkan , 1. Lig'den 'e yükselen ile Hatayspor ve BB Erzurumspor için hesabından tebrik mesajı paylaştı.

1. Lig play-off finalinde 'u mağlup ederek 'e yükselen 'e ilk tebrik Başkan 'dan geldi. hesabından yaptığı paylaşımla Karagümrük'ü tebrik eden Başkan Erdoğan, daha önce Süper Lig biletini alan Hatayspor ile BB Erzurumspor'a da tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen , BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyorum."

  1. 31.07.2020
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