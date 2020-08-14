Oğulcan’dan büyük jest
Rizespor'un sözleşmesini tek taraflı uzatması nedeniyle Oğulcan, konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü. Galatasaraylı hukukçular kanalıyla, Rizespor'un sözleşmedeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını, kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını iletti.
Rizespor'un sözleşmesini tek taraflı uzatması nedeniyle Oğulcan, konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü. Galatasaraylı hukukçular kanalıyla, Rizespor'un sözleşmedeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını, kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını iletti. UÇK'dan henüz bir karar çıkmazken Oğulcan'ın, "Ben haklıyım ama UÇK'dan olumsuz bir kararı çıkarsa, bunu da karşılamaya hazırım" dedi.
TFF'DE Ç.RİZE GÖRÜNÜYOR
Rize, opsiyon kullanma tarihi geçmesine karşın Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, 24 yaşındaki oyuncu da aynı şekilde karşılık vermişti. Galatasaray transferi açıklasa da UÇK'daki dava nedeniyle oyuncu, TFF'nin resmi sitesinde Rize'de görülüyor.
- 14.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğulcan’dan büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.