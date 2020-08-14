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14 Ağustos 2020, Cuma
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Oğulcan’dan büyük jest

Oğulcan’dan büyük jest

'un sözleşmesini tek taraflı uzatması nedeniyle Oğulcan, konuyu 'na götürdü. Galatasaraylı hukukçular kanalıyla, Rizespor'un sözleşmedeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını, kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını iletti.

'un sözleşmesini tek taraflı uzatması nedeniyle Oğulcan, konuyu 'na götürdü. Galatasaraylı hukukçular kanalıyla, Rizespor'un sözleşmedeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını, kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını iletti. 'dan henüz bir karar çıkmazken Oğulcan'ın, "Ben haklıyım ama UÇK'dan olumsuz bir kararı çıkarsa, bunu da karşılamaya hazırım" dedi.

TFF'DE Ç.RİZE GÖRÜNÜYOR
Rize, opsiyon kullanma tarihi geçmesine karşın Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, 24 yaşındaki oyuncu da aynı şekilde karşılık vermişti. transferi açıklasa da UÇK'daki dava nedeniyle oyuncu, TFF'nin resmi sitesinde Rize'de görülüyor.

  1. 14.8.2020
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