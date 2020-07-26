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26 Temmuz 2020, Pazar
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Corona kabusu

Corona kabusu

'tan sonra oynadığı 9 maçta sadece 1 kez kazandı.

İlk yarısını liderin 10 puan gerisinde kapattığı ligde ikinci yarıda şampiyonluk adayları içine giren , salgın döneminde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla hedefinden uzakta kaldı. Galatasaray, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 'tan sonra çıktığı 9 maçta 1 maç kazanabildi, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu sezon 'i istediği yerde bitiremeyen sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde grup sonuncusu olurken, kupada ise çeyrek finalde elendi.

  1. 26.7.2020
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