Corona kabusu

İlk yarısını liderin 10 puan gerisinde kapattığı ligde ikinci yarıda şampiyonluk adayları içine giren Galatasaray, salgın döneminde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla hedefinden uzakta kaldı. Galatasaray, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan sonra çıktığı 9 maçta 1 maç kazanabildi, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu sezon Süper Lig'i istediği yerde bitiremeyen sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde grup sonuncusu olurken, kupada ise çeyrek finalde elendi.