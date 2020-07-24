Ryan Babel Galatasaray'da kalacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray'da Hollandalı yıldız Ryan Babel dönüyor. Sarı kırmızılı futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada 'yeniden kiralanacak mısın?' sorusuna net bir cevap verdi.

Ara transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'ın yolunu tutan Babel, istenileni verememişti. Ajax, sezonun sona ermesiyle beraber yıldız isimle yola devam etmeme kararı almıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda basınına konuşan Babel, Ajax kariyerine ilişkin, "Sezonu bitirememiş olmamış üzücü. Benim için çok kısa sürdü ve ne yazık ki neler yapabileceğimi gösteremedim." dedi. Hollanda Ligi, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle sonlandırılmıştı.

"GALATASARAY'DA KALIYORUM"

Öte yandan haberde Babel'in şu anda Amsterdam'da olduğu ve gelecek hafta İstanbul'a geleceği bilgisine yer verildi. Yıldız futbolcu sarı kırmızılılara dönüşü ile ilgili, "Tekrar Galatasaray'a döneceğim ve eskisi gibi, pozitif bir hava yakalayacağız. Ayrıca, Galatasaray'da kalıyorum." dedi.