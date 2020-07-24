Ryan Babel Galatasaray'da kalacak mı? Resmen açıkladı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Hollanda ekibi Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Hollanda ekibinde de istenileni verememişti. Kontratının sona ermesiyle beraber sarı kırmızılılara geri dönen yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada yeniden kiralanıp kiranlmayacağına dair net konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da Hollandalı yıldız Ryan Babel dönüyor. Sarı kırmızılı futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada 'yeniden kiralanacak mısın?' sorusuna net bir cevap verdi.
Ara transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'ın yolunu tutan Babel, istenileni verememişti. Ajax, sezonun sona ermesiyle beraber yıldız isimle yola devam etmeme kararı almıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda basınına konuşan Babel, Ajax kariyerine ilişkin, "Sezonu bitirememiş olmamış üzücü. Benim için çok kısa sürdü ve ne yazık ki neler yapabileceğimi gösteremedim." dedi. Hollanda Ligi, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle sonlandırılmıştı.
"GALATASARAY'DA KALIYORUM"
Öte yandan haberde Babel'in şu anda Amsterdam'da olduğu ve gelecek hafta İstanbul'a geleceği bilgisine yer verildi. Yıldız futbolcu sarı kırmızılılara dönüşü ile ilgili, "Tekrar Galatasaray'a döneceğim ve eskisi gibi, pozitif bir hava yakalayacağız. Ayrıca, Galatasaray'da kalıyorum." dedi.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 16:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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