Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç...

'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Erkek 'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı normal sezon maçlarının programı açıklandı. Buna göre sarı-kırmızılılar ilk maçına 'de karşısında çıkacak.

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'ın programı belli oldu. Sarı-kırmızılıların yer aldığı A Grubu'nda , , Peristeri, , SIG Strasbourg, VEF Riga bulunurken, son katılacak olan takım Hapoel - Bakken Bears / Belfius Mons-Hainaut - Anwil Wloclawek arasındaki karşılaşmaların ardından belli olacak. Aslan, Avrupa'daki serüvenine Iberostar Tenerife maçıyla, Santiago Martin Arena'da Çarşamba Günü başlayacak.

Galatasaray Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonu fikstürü şöyle:

1. Hafta
14 Ekim Çarşamba
21.30 Iberostar Tenerife - Galatasaray

2. Hafta
20 Ekim Salı
19.00 Galatasaray - Peristeri

3. Hafta
27 Ekim Salı
21.30 Dinamo Sassari - Galatasaray

4. Hafta
3 Kasım Salı
21.00 Rytas Vilnius - Galatasaray

5. Hafta
11 Kasım Çarşamba
19.00 Galatasaray - Ön elemeden gelecek takım

6. Hafta
17 Kasım Salı
21.00 VEF Riga - Galatasaray

7. Hafta
8 Aralık Salı
19.00 Galatasaray - SIG Strasbourg

8. Hafta
16 Aralık Çarşamba
19.00 Galatasaray - Iberostar Tenerife

9. Hafta
22 Aralık Salı
19.30 Peristeri - Galatasaray

10. Hafta
6 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - Dinamo Sassari

11. Hafta
13 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - Rytas Vilnius

12. Hafta
20 Ocak Çarşamba
Ön elemeden gelecek takım - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)

13. Hafta
27 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - VEF Riga

14. Hafta
2-3 Şubat
SIG Strasbourg - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)

  1. 24.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA