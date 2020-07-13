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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Zenit 'dan 'i kadrosuna kattı!

Zenit Galatasaray'dan Alex Poythress'i kadrosuna kattı!

EuroLeague'de mücadele eden 'nın Zenit Takımı, geçen sezon Doğa Sigorta forması giyen ABD'li 'i kadrosuna kattı.

EuroLeague'de mücadele eden Rus ekibi Zenit, 'dan 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amerikan Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, ve formaları giyen 2,06 metre boyundaki Poythress, Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'ya transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı formayla ING Basketbol Süper Lig'de 12,3 sayı, 5,9 ribaunt ortalamaları yakalayan Poythress, ULEB Avrupa Kupası'nda ise maç başına 13,6 sayı, 7,1 ribauntla oynamıştı.

  1. 13.07.2020
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