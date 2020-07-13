Zenit Galatasaray'dan Alex Poythress'i kadrosuna kattı!
EuroLeague'de mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li Alex Poythress'i kadrosuna kattı.
THY EuroLeague'de mücadele eden Rus ekibi Zenit, Galatasaray'dan Alex Poythress'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers ve Atlanta Hawks formaları giyen 2,06 metre boyundaki Poythress, Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'ya transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı formayla ING Basketbol Süper Lig'de 12,3 sayı, 5,9 ribaunt ortalamaları yakalayan Poythress, ULEB Avrupa Kupası'nda ise maç başına 13,6 sayı, 7,1 ribauntla oynamıştı.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zenit Galatasaray'dan Alex Poythress'i kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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