Aktüel haberler (18.07.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
OĞUZ SAVAŞ BURSASPOR'DA
Erkekler Basketbol Ligi'nde Bursaspor, Birkan Batuk'tan sonra Oğuz Savaş'ı da renklerine kattı. Tecrübeli pivot ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. 33 yaşındaki basketbolcu, 2010 yılındaki dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştı. Oğuz geçen sezon Beşiktaş'ta 19 maç yaptı.
MOTOGP VAKTİ
MotoGP'nin İspanya yarışı TV+'dan canlı yayınlanacak. Sezonun ilk Grand Prix'i yarın 15.10'da sıralama turlarıyla başlayacak. Pazar günü gerçekleşecek yarış da TV+'da yer alan S Sport'tan canlı izlenecek. F1 Macaristan yarışı ise 16.10'da olacak.
EKİMDE SEYİRCİLİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taraftarların ekim ayında oynanacak maçlarda stadyumlara alınacağını söyledi. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynatılan müsabakaların önümüzdeki sezonda sona ereceği belirtildi. Johnson, taraftarlara sosyal mesafe ve maske konusunda da uyarıda bulundu.
HEDEFİM ALTIN
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, beşinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. Bolu'da çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki sporcu, "Salgın dönemini çok iyi geçirdim. Olimpiyatlar ertelendiği için turnuva öne alındı. Önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum" diye konuştu.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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