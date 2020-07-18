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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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haberler (18.07.2020)

Aktüel haberler (18.07.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

OĞUZ SAVAŞ BURSASPOR'DA
Erkekler 'nde , Birkan Batuk'tan sonra 'ı da renklerine kattı. Tecrübeli pivot ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. 33 yaşındaki basketbolcu, 2010 yılındaki dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştı. Oğuz geçen sezon 'ta 19 maç yaptı.

MOTOGP VAKTİ
MotoGP'nin yarışı +'dan canlı yayınlanacak. Sezonun ilk 'i yarın 15.10'da sıralama turlarıyla başlayacak. Pazar günü gerçekleşecek yarış da TV+'da yer alan S Sport'tan canlı izlenecek. F1 yarışı ise 16.10'da olacak.

EKİMDE SEYİRCİLİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taraftarların ekim ayında oynanacak maçlarda stadyumlara alınacağını söyledi. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynatılan müsabakaların önümüzdeki sezonda sona ereceği belirtildi. Johnson, taraftarlara sosyal mesafe ve maske konusunda da uyarıda bulundu.

HEDEFİM ALTIN
Milli güreşçi , beşinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. 'da çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki sporcu, "Salgın dönemini çok iyi geçirdim. Olimpiyatlar ertelendiği için turnuva öne alındı. Önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum" diye konuştu.

  1. 18.7.2020
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