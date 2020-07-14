Anadolu Efes Sertaç Şanlı ile devam dedi! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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ile devam dedi!

Anadolu Efes Sertaç Şanlı ile devam dedi!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren yeni bir sözleşmeyi daha resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada ' ile 1+1 yıllığına daha beraberiz' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon ING ve 'de liderken corona virüsü salgını sebebiyle sezonların iptal edildiği , önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

Lacivert-beyazlı ekip bu doğrultuda uzun oyuncusu ile yeni bir kontrat imzaladı.

Eurohoops kaynaklarına gelen haberlere göre Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ile 1+1 yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Taraflar arasındaki bu anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Sertaç Şanlı, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla Ing Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines EuroLeague ve toplam 45 karşılaşmada forma giydi. EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 7.8 sayı – 4.7 ribaund ortalamaları yakalayan Sertaç, Basketbol Süper Liginde çıktığı 21 karşılaşmada takımına 6.9 sayı – 2.2 ribaundluk katkı verdi.

  1. 14.07.2020
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