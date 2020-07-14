Anadolu Efes Sertaç Şanlı ile devam dedi!
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes yeni bir sözleşmeyi daha resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 'Sertaç Şanlı ile 1+1 yıllığına daha beraberiz' ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'de liderken corona virüsü salgını sebebiyle sezonların iptal edildiği Anadolu Efes, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.
Lacivert-beyazlı ekip bu doğrultuda uzun oyuncusu Sertaç Şanlı ile yeni bir kontrat imzaladı.
Eurohoops kaynaklarına gelen haberlere göre Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ile 1+1 yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Taraflar arasındaki bu anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Sertaç Şanlı, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla Ing Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Kupasında toplam 45 karşılaşmada forma giydi. EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 7.8 sayı – 4.7 ribaund ortalamaları yakalayan Sertaç, Basketbol Süper Liginde çıktığı 21 karşılaşmada takımına 6.9 sayı – 2.2 ribaundluk katkı verdi.
?? @SanliSertac ile 1+1 yıl daha beraberiz! ?? #BenimYerimBurası— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 14, 2020
Sertaç'ın müthiş mücadelesine Sinan Erdem'de şahit olmak istiyorsan hemen 2020-21 sezonu kombineni al!
??? https://t.co/LU9yi6RcGz https://t.co/qSsJpsmKrt pic.twitter.com/Q161fXQmLk
- 14.07.2020
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