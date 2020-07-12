Anadolu Efes Tibor Pleiss'ın sözleşmesini uzattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Tibor Pleiss, bir yılı opsiyonlu olmak üzere- 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak." denildi.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes forması ile 28 karşılaşmada 18 dakika 44 saniye ortalama süre alan Pleiss, maç başına 9,5 sayı, 4,3 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 15 maça çıkan 2,21 metre boyundaki Alman basketbolcu, maç başına 22.16 dakika süre alarak 11,4 sayı, 6,6 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile oynadı.