Anadolu Efes Tibor Pleiss'ın sözleşmesini uzattı
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Alman pivot Tibor Pleiss ile yeni sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Tibor Pleiss, bir yılı opsiyonlu olmak üzere- 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak." denildi.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes forması ile 28 karşılaşmada 18 dakika 44 saniye ortalama süre alan Pleiss, maç başına 9,5 sayı, 4,3 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 15 maça çıkan 2,21 metre boyundaki Alman basketbolcu, maç başına 22.16 dakika süre alarak 11,4 sayı, 6,6 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile oynadı.
- 12.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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