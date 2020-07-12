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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Basketbol Anadolu Efes Tibor Pleiss'ın sözleşmesini uzattı

'ın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes Tibor Pleiss'ın sözleşmesini uzattı

Erkek Takımı, Alman pivot ile yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan , bir yılı opsiyonlu olmak üzere- 2022-2023 sezonunun sonuna kadar 'te görev yapacak." denildi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes forması ile 28 karşılaşmada 18 dakika 44 saniye ortalama süre alan Pleiss, maç başına 9,5 sayı, 4,3 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Süper Ligi'nde ise 15 maça çıkan 2,21 metre boyundaki Alman basketbolcu, maç başına 22.16 dakika süre alarak 11,4 sayı, 6,6 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile oynadı.

  1. 12.07.2020
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