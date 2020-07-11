G.Saray'dan transfer açıklaması! 9 yeni sözleşme...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu kadrosunun tamamlandığı açıklandı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada yeni sezon için transfer çalışmalarının tamamlandığı ve 9 yeni isimle sözleşme imzalandığı açıklandı.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



