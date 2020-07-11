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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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G.Saray'dan açıklaması! 9 yeni sözleşme...

G.Saray'dan transfer açıklaması! 9 yeni sözleşme...

Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Takımı'nda çalışmalarının tamamlandığı ve 9 yeni oyuncuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Takımı'nın 2020-2021 sezonu kadrosunun tamamlandığı açıklandı.
Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada yeni sezon için çalışmalarının tamamlandığı ve 9 yeni isimle sözleşme imzalandığı açıklandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

  1. 11.07.2020
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