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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Potada rakipler belli oldu

Potada rakipler belli oldu

Basketbolda ULEB ’nda 2020-21 sezonu kura çekimi yapıldı. ’da yapılan kura çekiminde, turnuvada ’yi temsil edecek ve ’un rakipleri belli oldu.

Basketbolda ULEB 'nda 2020-21 sezonu kura çekimi yapıldı. 'da yapılan kura çekiminde, turnuvada 'yi temsil edecek ve 'un rakipleri belli oldu. Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, UNICS Kazan (), J. Badalona (İspanya), Partizan NIS (), Umana Reyer (), JL Bourg (); Bursa ise D Grubu'nda Promitheas (), Gran Canaria (İspanya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Nanterre 92 (Fransa) ile eşleşti.
  1. 11.7.2020
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