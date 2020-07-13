Arda Turan ve Ergin Ataman'dan sürpriz girişim! İtalya'dan takım aldılar | son dakika haberleri - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Satış işlemi açıklandı! Arda ve İtalya...

ve 'dan sürpriz girişim! İtalya'dan takım aldılar

Arda Turan ve Ergin Ataman'dan sürpriz girişim! İtalya'dan takım aldılar

Galatasaray'a transferi gündemde olan ile Anadolu Efes başantrenörü , İtalya'da takım satın aldı. Öte yandan bu yatırımın bir Türk işadamı ile beraber gerçekleştiği kaydedildi. İşte detaylar...

ve 'dan sürpriz bir girişim geldi. Sportando'nun haberine göre tecrübeli koç, Arda Turan ile beraber bir Türk yatırımcıyı da projeye dahil etti ve İtalya'dan takım aldı.

TORINO BASKET ARTIK TÜRKLERİN
Ergin Ataman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Reale Mutua 'i satın aldıklarını ifade etti. Öte yandan Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi halinde kulübün tamamının hisselerini alacaklarını ifade etti.

KOÇLUĞA DEVAM EDECEK Mİ?
Tecrübeli antrenör, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye'nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes'in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız." dedi.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 15:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda Turan ve Ergin Ataman'dan sürpriz girişim! İtalya'dan takım aldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA