Arda Turan ve Ergin Ataman'dan sürpriz girişim! İtalya'dan takım aldılar
Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan ile Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, İtalya'da takım satın aldı. Öte yandan bu yatırımın bir Türk işadamı ile beraber gerçekleştiği kaydedildi. İşte detaylar...
Arda Turan ve Ergin Ataman'dan sürpriz bir girişim geldi. Sportando'nun haberine göre tecrübeli koç, Arda Turan ile beraber bir Türk yatırımcıyı da projeye dahil etti ve İtalya'dan takım aldı.
TORINO BASKET ARTIK TÜRKLERİN
Ergin Ataman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Reale Mutua Torino Basket'i satın aldıklarını ifade etti. Öte yandan Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi halinde kulübün tamamının hisselerini alacaklarını ifade etti.
KOÇLUĞA DEVAM EDECEK Mİ?
Tecrübeli antrenör, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye'nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes'in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız." dedi.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 15:17
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan ve Ergin Ataman'dan sürpriz girişim! İtalya'dan takım aldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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