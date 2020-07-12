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12 Temmuz 2020, Pazar
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Flaş iddia! ile anlaştı

Flaş iddia! Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın eski futbolcusu yuvaya döndü. Sarı kırmızılılar ile ön sözleşme imzalayan Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

İspanyol gazete AS'ın haberine göre 'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak.

Haberinin detayları şu şekilde:

Arda Turan, Galatasaray'ın mali teklifini kabul etti. Bu anlaşmaya göre, 33 yaşındaki oyuncu oynayacağı her maç için 200.000 Türk lirası (25.790 bin Euro) kazanacak.

Galatasaray önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa Arda, 500 bin Euro bonus kazanacak.

Arda Turan, 'e olmadan önce olduğu gibi Galatasaray'ın kaptanı olacak. Ligin bitmesinin ardından Arda Turan imzayı atacak.

Barca, 2015 yazında Arda Turan'ı 40 milyon Euro'ya transfer etmişti.

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