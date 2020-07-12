Flaş iddia! Arda Turan Galatasaray ile anlaştı
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan yuvaya döndü. Sarı kırmızılılar ile ön sözleşme imzalayan Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
İspanyol gazete AS'ın haberine göre Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak.
Haberinin detayları şu şekilde:
Arda Turan, Galatasaray'ın mali teklifini kabul etti. Bu anlaşmaya göre, 33 yaşındaki oyuncu oynayacağı her maç için 200.000 Türk lirası (25.790 bin Euro) kazanacak.
Galatasaray önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa Arda, 500 bin Euro bonus kazanacak.
Arda Turan, Atletico Madrid'e transfer olmadan önce olduğu gibi Galatasaray'ın kaptanı olacak. Ligin bitmesinin ardından Arda Turan imzayı atacak.
Barca, 2015 yazında Arda Turan'ı 40 milyon Euro'ya transfer etmişti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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