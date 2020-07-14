Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, 15 Temmuz 2016'nın, Türk milletinin hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı tarih olarak hafızalara kazındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz o akşam alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına rağmen; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. FETÖ'nün bağımsızlığımıza ve refahımıza yönelik saldırısı, aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiştir. Demokrasi için meydanlara dökülen genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle milyonlar; kardeşliğimizin, birliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü gönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."