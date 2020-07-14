FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor!
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor. Yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu eleme maçlarının eşleşmeleri ile gruplar, 15 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.
Türkiye'den Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un da aralarında bulunduğu 28 takımın doğrudan gruplara katılacağı organizasyonda, elemelerde mücadele edecek 16 ekipten 4'ü de grup aşamasına kalacak.
Sekizerli dört grubu ilk dörtte bitiren takımlar, son 16 turuna yükselecek, ardından dörtlü finale kalacak ekipleri belirleyecek çeyrek finaller oynanacak.
İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimi, 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 12.00'de başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına doğrudan katılacak takımların torbaları şöyle:
1. torba: AEK (Yunanistan), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Kudüs (İsrail), Iberostar Tenerife (İspanya)
2. torba: Brose Bamberg (Almanya), Filou Oostende (Belçika), Nizhny Novgorod (Rusya), SIG Strasbourg (Fransa)
3. torba: Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Hapoel Holon (İsrail), JDA Dijon (Fransa), Türk Telekom
4. torba: Casademont Zaragoza (İspanya), Peristeri (Yunanistan), Pınar Karşıyaka, San Pablo Burgos (İspanya)
5. torba: Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Happy Casa Brindisi (İtalya), Bilbao Basket (İspanya), VEF Riga (Letonya)
6. torba: Cholet (Fransa), Galatasaray Doğa Sigorta, Limoges (Fransa), TOFAŞ
7. torba: Darüşşafaka Tekfen, Fortitudo Bologna (İtalya), Rytas (Litvanya), Start Lublin (Polonya)
Anwil Wloclawek, Bakken Bears Aarhus, Balkan Botevgrad, Belfius Mons Hainaut, Dnipro, Donar Groningen, Fribourg Olympic, Hapoel Tel Aviv, Igokea, Iraklis, Keravnos, London Lions, Neptunas Klaipeda, Sporting Clube de Portugal, Tsmoki Minsk ve U-BT Cluj Napoca ise elemelerde mücadele edecek.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 17:58
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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