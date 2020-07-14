FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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FIBA 'nde gruplar belli oluyor!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor!

Basketbol FIBA 'nde gruplar belli oluyor. Yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu eleme maçlarının eşleşmeleri ile gruplar, Çarşamba günü belli olacak.

Türkiye'den , Darüşşafaka Tekfen, , TOFAŞ ve 'un da aralarında bulunduğu 28 takımın doğrudan gruplara katılacağı organizasyonda, elemelerde mücadele edecek 16 ekipten 4'ü de grup aşamasına kalacak.

Sekizerli dört grubu ilk dörtte bitiren takımlar, son 16 turuna yükselecek, ardından dörtlü finale kalacak ekipleri belirleyecek çeyrek finaller oynanacak.

İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimi, Çarşamba günü TSİ 12.00'de başlayacak.

FIBA 'nde grup aşamasına doğrudan katılacak takımların torbaları şöyle:

1. torba: AEK (Yunanistan), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Kudüs (İsrail), Iberostar Tenerife (İspanya)

2. torba: Brose Bamberg (Almanya), Filou Oostende (Belçika), Nizhny Novgorod (Rusya), SIG Strasbourg (Fransa)

3. torba: Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Hapoel Holon (İsrail), JDA Dijon (Fransa), Türk Telekom

4. torba: Casademont Zaragoza (İspanya), Peristeri (Yunanistan), Pınar Karşıyaka, San Pablo Burgos (İspanya)

5. torba: Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Happy Casa Brindisi (İtalya), Bilbao Basket (İspanya), VEF Riga (Letonya)

6. torba: Cholet (Fransa), Galatasaray Doğa Sigorta, Limoges (Fransa), TOFAŞ

7. torba: Darüşşafaka Tekfen, Fortitudo Bologna (İtalya), Rytas (Litvanya), Start Lublin (Polonya)

Anwil Wloclawek, Bakken Bears Aarhus, Balkan Botevgrad, Belfius Mons Hainaut, Dnipro, Donar Groningen, Fribourg Olympic, Hapoel , Igokea, Iraklis, Keravnos, London Lions, , Sporting Clube de Portugal, Tsmoki Minsk ve U-BT Cluj Napoca ise elemelerde mücadele edecek.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 17:58
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