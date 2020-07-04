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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Basketbol FIBA’da 5 Türk takımı

’da 5 Türk takımı

FIBA’da 5 Türk takımı

'nin sezonunda mücadele edecek 44 takım belli oldu.

'nin sezonunda mücadele edecek 44 takım belli oldu. 'den , , Karşıyaka, TOFAŞ ve T.Telekom'un da aralarında bulunduğu 28 takım doğrudan gruplara katılacak.

  1. 4.7.2020
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