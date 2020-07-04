FIBA’da 5 Türk takımı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 44 takım belli oldu. Türkiye'den Galatasaray, Darüşşafaka, Karşıyaka, TOFAŞ ve T.Telekom'un da aralarında bulunduğu 28 takım doğrudan gruplara katılacak.