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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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M’Baye uzattı

M’Baye uzattı

ekibi , Fransız basketbolcu Amath M'Baye'nin sözleşmesini uzattı.

ekibi , Fransız basketbolcu Amath M'Baye'nin sözleşmesini uzattı. Geçen sezon da forma giyen M'Baye ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. M'Baye, 23 maçta 11.57 sayı, 3.61 ribaund ve 2.74 asist ortalaması ile oynamıştı.

  1. 4.7.2020
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