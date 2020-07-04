M’Baye uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, Fransız basketbolcu Amath M'Baye'nin sözleşmesini uzattı. Geçen sezon da forma giyen M'Baye ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. M'Baye, 23 maçta 11.57 sayı, 3.61 ribaund ve 2.74 asist ortalaması ile oynamıştı.