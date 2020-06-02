Potada erken start

Corona virüsü nedeniyle ligleri iptal etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbolseverleri basketboldan çok da uzak bırakmak istemiyoruz. Umarım basketbolseverlerle salonları dolduracak şekilde liglerimizi geçen sezona oranla daha erken başlatabiliriz" dedi. Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını söyleyen Türkoğlu, "Gelecek sezonu daha erken başlatma düşüncemiz var. Milli takım maçları ile kulüplerimizin Avrupa maçları da olacak. Bütün fikstürü düzenleyip gelecek sezon ligi normalden belki de 1-2 hafta erken başlatma düşüncemiz olabilir" diye konuştu.