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01 Haziran 2020, Pazartesi
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ile nikah tazeledi

TOFAŞ Orhun Ene ile nikah tazeledi

’nda, kulüpte 5'inci yılını tamamlayan başantrenör ’nin sözleşmesi uzatıldı. Mavi-yeşillilerin Koç Ene ile olan birlikteliği 6'ncı sezonda da devam edecek.

Corona virüsü (COVID-19) pandemisi tedbirleri gereği liglerinde ve Avrupa kupalarında 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasının ardından Spor Kulübü'nde yeni dönem hazırlıkları başladı. 2020-2021 sezonu yapılanması kapsamında mavi-yeşilliler ilk olarak, 5 yıllık kontratı sona eren A Takım Başantrenörü ile yeniden anlaşmaya vardı. ekibinin Koç Orhun Ene ile olan bu istikrarlı birlikteliği kulüp planlamaları doğrultusunda 6'ncı sezonda da devam edecek.

TOFAŞ , Orhun Ene'nin teknik patronluğundaki 5 yılda önemli başarılara imza atarken, Ene idaresindeki ilk yıl olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayarak 'ne yükselen TOFAŞ, 2016-2017 sezonunda ise BSL'de play-off'a kalmayı başararak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan mavi-yeşilliler, 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalamıştı.

TOFAŞ'I EUROCUP'TA ÇEYREK FİNALE TAŞIDI

Orhun Ene idaresinde 2019-2020 sezonunda da başarılı sonuçlara imza atan TOFAŞ, 7Days Eurocup'taki 3'üncü sezonunda önce son 16'ya ardından son 8'e kalmayı başardı. Bu kupada tarihinde ilk kez çeyrek final oynamaya hazırlanan TOFAŞ Basketbol Takımı'nın bu serüveni, ülkemizde ve dünyada etkisi halen devam eden corona virüsü salgını nedeniyle basketbolda sezonun sona erdirilmesiyle yarıda kaldı. TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nde ise yarıda kalan sezonda normal sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala 5'inci sırada bulunuyordu.

  1. 01.06.2020
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