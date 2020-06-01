Bir lig daha resmen iptal edildi! Corona virüsü...
Corona virüsü salgını spor dünyasını yakından etkilemeye devam ederken, salgından nasibini alan son organizasyon İngiltere Basketbol Ligi oldu. BBL, 2019-2020 sezonu yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
BBL'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin oy birliği ile bu sezonu şampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini karalaştırdığı duyuruldu.
2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatında değişiklik olmayacağı belirtildi.
- 01.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bir lig daha resmen iptal edildi! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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