Bir lig daha resmen iptal edildi! Corona virüsü... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Bir lig daha resmen iptal edildi! Corona virüsü...

Bir lig daha resmen iptal edildi! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını spor dünyasını yakından etkilemeye devam ederken, salgından nasibini alan son organizasyon İngiltere oldu. , 2019-2020 sezonu yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin oy birliği ile bu sezonu şampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini karalaştırdığı duyuruldu.

2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatında değişiklik olmayacağı belirtildi.

  1. 01.06.2020
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