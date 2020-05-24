Anadolu Efes'te corona virüsü testleri negatif çıktı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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'te corona virüsü testleri negatif çıktı

Anadolu Efes'te corona virüsü testleri negatif çıktı

, 'nin devam etme olasılığına karşı yaptırdığı corona virüsü testinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Covid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.

'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi uygulanan 'te sonuçlar negatif çıktı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Covid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.

"TÜM OYUNCULARIMIZ HAZIR DURUMDADIR"

Açıklamada, "Covid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Covid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

  1. 24.05.2020
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