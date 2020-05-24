Anadolu Efes'te corona virüsü testleri negatif çıktı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin devam etme olasılığına karşı yaptırdığı corona virüsü testinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Covid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Covid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.
"TÜM OYUNCULARIMIZ HAZIR DURUMDADIR"
Açıklamada, "Covid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Covid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.
Anadolu Efes Spor Kulübü, #EuroLeague'de sezonu tamamlamaya hazır.https://t.co/IDKI5deUN7 pic.twitter.com/7OB9SCv2VE— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 24, 2020
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