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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Sezon çöpe atılmasın!

Sezon çöpe atılmasın!

Sosyal izolasyon dönemindeki dijital etkinliklerde " Buluşması" düzenledi. gören toplantıda soruları da yanıtladı. Yılmaz, "Bu sezona ilişkin ilk hedefimiz maçların oynanması. Bu kadar emeği çöpe atmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Efes'in haklarını sonuna kadar koruyacağız" ifadesini kullandı.

Sosyal izolasyon dönemindeki dijital etkinliklerde " Buluşması" düzenledi. gören toplantıda soruları da yanıtladı. Yılmaz, "Bu sezona ilişkin ilk hedefimiz maçların oynanması. Bu kadar emeği çöpe atmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Efes'in haklarını sonuna kadar koruyacağız" ifadesini kullandı.
  1. 18.4.2020
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