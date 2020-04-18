Sezon çöpe atılmasın!
Sosyal izolasyon dönemindeki dijital etkinliklerde Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz "Dijital Medya Buluşması" düzenledi. Büyük ilgi gören toplantıda soruları da yanıtladı. Yılmaz, "Bu sezona ilişkin ilk hedefimiz maçların oynanması. Bu kadar emeği çöpe atmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Efes'in haklarını sonuna kadar koruyacağız" ifadesini kullandı.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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