Daçka, Colson ile yollarını ayırdı
Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı.
Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'a, kulübümüz adına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. ABD'li oyuncu, bu sezon başında NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'tan transfer edilmişti.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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