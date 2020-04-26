Daçka, Colson ile yollarını ayırdı

Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'a, kulübümüz adına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. ABD'li oyuncu, bu sezon başında NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'tan transfer edilmişti.