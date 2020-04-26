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26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Basketbol Daçka Colson ile yollarını ayırdı

Daçka,

Daçka, Colson ile yollarını ayırdı

, ile yollarını ayırdı.

, ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'a, kulübümüz adına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. ABD'li oyuncu, bu sezon başında NBA ekiplerinden 'tan transfer edilmişti.

  1. 26.4.2020
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