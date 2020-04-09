Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan dev destek!
Türkiye Basketbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışlayarak destek olduklarını açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye Basketbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışlayarak destek olduklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla tamamı federasyonun öz gelirlerinden karşılanmak üzere 1.000.000 TL destekte bulunma kararı aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu süreçte; 'Biz bize yeteriz' diyor ve yaşadığımız küresel korona virüs tehdidine karşı tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışmaya imza atacağımıza inanıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücü ile ülkemizin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan salgın karşısında ülkemize büyük hizmetlerde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."
- 09.04.2020
- Güncelleme: 09.04.2020 15:30
- Basketbol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyonluk destek!
- Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan dev destek!
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