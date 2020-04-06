Başkan Erdoğan dayanışma kampanyasında son rakamı duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, ücretsiz maske dağıtımına başlandığını belirterek parayla masket satışının yasaklandığını belirtti ve "Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın hepsine yetecek maske stoğumuz ve üretimimiz var." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz vardır. Devlet olarak vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.

Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Hastalığı yayması tehlikeli olan apartman, köy, ilçe hatta ili karantina altına alıyoruz. Şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hasta olan 1 milyon 321 bin vatandaşlarımızın temel ihtiyaç taleplerini yerine getirdik. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evde kalmasını sağlayarak yayılma hızının azami rakama indirmeliyiz.

45 GÜN İÇİNDE 2 YENİ HASTANE YAPACAĞIZ

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeşilköy Havalimanını, Sancaktepe Havalimanını olduğu kısmı bin odalık hastaneyi yapıyoruz. Süratle buraları bitireceğiz. Ve tamamiyle insanımızın halkımızın hizmetine sunacağız. Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ve ABD'deki gelişmeleri an be an takip ediyoruz.

Türk Milleti İstiklal Harbi döneminde Tekalif-i Milliye emirlerinde varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir.

Milletimiz gerçekleri görmekte ve üzerine düşenlerini yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Çalışanların ücretlerinin asgari ücretini geçmeyecek şekilde 3'te 2 sini biz ödüyoruz.

KAMPANYAYA DESTEK 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYI BULDU

Kredi garanti fonunun destek ve kapasitesini arttırdık. Vergi sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara yenisini ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.



İNFAZ YASASI

Kamuoyunu yakından takip ettiği infaz düzenlemesi yarın TBMM'de görüşülmeye başlanacaktır. Gıda-Tarım Orman ve Hayvancılık ile sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz. Yaşadığımız salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Ekonominin sadece paradan, borsadan ibaret bulunmadığı. Asıl önemli olanın dağıtım olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemde tüm dünyada insanı yaşat ki devlet yaşasın yöntemi her ülkede merkez sistemine yerleşecektir.

'BU SALGININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Hali hazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede geride bırakmamız gerekiyor. Avrupa bölgesinde salgının zirve aşamasına geldiğini yakında gerileme olacağını umuyoruz. Bu sorunun bu coğrafyada son bulmasını istiyoruz. Alacağımız önlemlerle dünyadaki diğer ülkelerde bu salgının üstesinden inşallah geleceğiz.

E DEVLET MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi ve başvurular E-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.