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09 Nisan 2020, Perşembe
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ertelendi

Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi

Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... 2021 yılında düzenlenmesi planlanan , 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

FIBA, 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 'nın 2022 yılına ertelendiğini duyurdu.

Kurum, corona virüsü salgını nedeniyle sıkışan takvim nedeniyle EuroBasket'in ve Olimpiyat Elemeleri'nin tarihlerinde değişikliğe gitti.

Buna göre Avrupa Basketbol Şampiyonası 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye'nin de katılacağı 2021 Olimpiyat Oyunları eleme maçları ise 22 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında IOC'nin onayıyla belirlenecek günlerde oynanacak.

  1. 09.04.2020
  2. Güncelleme: 09.04.2020 18:16
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