Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... 2021 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
FIBA, 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 2022 yılına ertelendiğini duyurdu.
Kurum, corona virüsü salgını nedeniyle sıkışan takvim nedeniyle EuroBasket'in ve Olimpiyat Elemeleri'nin tarihlerinde değişikliğe gitti.
Buna göre Avrupa Basketbol Şampiyonası 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye'nin de katılacağı 2021 Olimpiyat Oyunları eleme maçları ise 22 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında IOC'nin onayıyla belirlenecek günlerde oynanacak.
- 09.04.2020
- Güncelleme: 09.04.2020 18:16
- Son dakika: Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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