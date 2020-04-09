Basketbol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyonluk destek! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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Basketbol Federasyonu'ndan 'na 1 milyonluk destek!

Basketbol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyonluk destek!

(), 'na 1 milyon lira destek vereceğini açıkladı.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı 'nı olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz, dün yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, tamamı federasyonun öz gelirlerinden karşılanmak üzere 1 milyon lira destekte bulunma kararı almıştır." denildi.

TBF'nin Türkiye'nin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu süreçte; 'Biz bize yeteriz' diyor ve yaşadığımız küresel koronavirüs tehdidine karşı tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışmaya imza atacağımıza inanıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücü ile ülkemizin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan salgın karşısında ülkemize büyük hizmetlerde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

  1. 09.04.2020
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