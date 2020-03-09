Anadolu Efes 103-79 Gaziantep Basketbol | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Anadolu Efes'ten farklı galibiyet!

103-79 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 103-79 Gaziantep Basketbol | MAÇ SONUCU

ING Süper Ligi'nin 22. haftasında , Basketbol ile karşı karşıya geldi. Euroleague'de fırtınalar estiren Anadolu Efes, rakibini 103-79 mağlup etmeyi başardı. Maçın en skorer ismi de Anadolu Efes'ten 21 sayı ile oldu.

ING Süper Ligi'nin 22. haftasında , Basketbol'u 103-79 mağlup etti ve ligdeki 19. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in Gaziantep Basketbol maçındaki en skorer oyuncusu 21 sayıyla oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Beaubois 8, Moerman 10, Anderson 4, Sertaç Şanlı 11, Larkin 10, Yiğitcan Saybir 8, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 7, İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 21, Pleiss 15

Gaziantep Basketbol: Buford 3, Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 6, Rich 5, Buva 18, Cem Ulusoy 7, Batuhan Dikmen, Jelovac 16, Ömer Can Çinko 2, Metehan Akyel 14, Can Uğur Öğüt 6

1. Periyot: 21-23

Devre: 56-36

3. Periyot: 82-63


  1. 09.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes 103-79 Gaziantep Basketbol | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN