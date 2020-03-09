Dinamo Sassari koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Basketbol Dinamo Sassari koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı

koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı

Dinamo Sassari koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2'nci maçında yarın İspanyol ekibi ile oynayacağı mücadeleye seyirci alınması durumunda parkeye çıkmayacağını açıklayan İtalyan ekibi , FIBA'nın kararının değişmemesinin ardından 'ya geri dönme kararı aldı.

'daki koronavirüs tehdidi nedeniyle maça seyirci alınmaması yönünde başvuru yapan ve tarafından bu başvurusu reddedilen , maça çıkmama kararını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar ile hiçbir personelin tehlikeye atılmayacağı dile getirildi ve oyuncular, teknik heyet ve personelin özel bir uçakla 'ya geri dönmesinin istendiği kaydedildi.

BAŞKAN SARDARA: İSPANYA'NIN, BİR AY ÖNCEKİ İTALYA'DAN BİR FARKI YOK
İspanya'da koronavirüsün yayıldığını kaydeden ve İspanya'nın, bir ay önceki İtalya'dan bir farkı olmadığını dile getiren Dinamo Sassari Kulübü Başkanı Stefano Sardara, "Oyuncularımız ve personelimiz İspanya'da risk altında olacak. Önceliğimiz, onları korumak" ifadelerini kullandı.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı İspanyol ekibi , 84-81 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İspanyol ekibi, bu maçı

  1. 09.03.2020
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