Dinamo Sassari koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2'nci maçında yarın İspanyol ekibi San Pablo Burgos ile oynayacağı mücadeleye seyirci alınması durumunda parkeye çıkmayacağını açıklayan İtalyan ekibi Dinamo Sassari, FIBA'nın kararının değişmemesinin ardından İtalya'ya geri dönme kararı aldı.
İspanya'daki koronavirüs tehdidi nedeniyle maça seyirci alınmaması yönünde başvuru yapan ve FIBA tarafından bu başvurusu reddedilen Dinamo Sassari, maça çıkmama kararını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar ile hiçbir personelin tehlikeye atılmayacağı dile getirildi ve oyuncular, teknik heyet ve personelin özel bir uçakla İtalya'ya geri dönmesinin istendiği kaydedildi.
BAŞKAN SARDARA: İSPANYA'NIN, BİR AY ÖNCEKİ İTALYA'DAN BİR FARKI YOK
İspanya'da koronavirüsün yayıldığını kaydeden ve İspanya'nın, bir ay önceki İtalya'dan bir farkı olmadığını dile getiren Dinamo Sassari Kulübü Başkanı Stefano Sardara, "Oyuncularımız ve personelimiz İspanya'da risk altında olacak. Önceliğimiz, onları korumak" ifadelerini kullandı.
İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı İspanyol ekibi San Pablo Burgos, 84-81 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İspanyol ekibi, bu maçı
- 09.03.2020
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Dinamo Sassari koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.