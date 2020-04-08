Hidayet Türkoğlu açıkladı! Basketbol ligi başlayacak mı?
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu'ndan önemli açıklamalar... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından, yeniden potalara dönüş ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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