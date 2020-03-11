Aktüel haberler (11.03.20)

FIBA Şampiyonlar Ligi, bugün bir kez daha Türk derbisine sahne olacak. Son 16 turu ikinci maçında 20.00'de Beşiktaş, Türk Telekom'u ağırlayacak. İlk mücadeleyi Telekom, 89-78 kazanmıştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde F.Bahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

FIBA Avrupa Kupası'ndaki iki temsilcimiz sahne alıyor. Bahçeşehir Koleji, Litvanya ekibi Ventspils'le oynayacak. Karşıyaka ise Ukrayna temsilcisi Kiev'le karşılaşacak. Maçlar 20.00'de başlıyor.

A Milli Futbol Takımının Slovenya ve Avusturya ile deplasmanda yapacağı maçların, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi. Ay-yıldızlılar, milli arada 27 ve 30 Mart'ta iki maç yapacak.

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında ağırladığı Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 86-72 yenildi. Seride 2-0 geriye düşen Bandırma elendi.