Aktüel haberler (11.03.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
FIBA Şampiyonlar Ligi, bugün bir kez daha Türk derbisine sahne olacak. Son 16 turu ikinci maçında 20.00'de Beşiktaş, Türk Telekom'u ağırlayacak. İlk mücadeleyi Telekom, 89-78 kazanmıştı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde F.Bahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.
FIBA Avrupa Kupası'ndaki iki temsilcimiz sahne alıyor. Bahçeşehir Koleji, Litvanya ekibi Ventspils'le oynayacak. Karşıyaka ise Ukrayna temsilcisi Kiev'le karşılaşacak. Maçlar 20.00'de başlıyor.
A Milli Futbol Takımının Slovenya ve Avusturya ile deplasmanda yapacağı maçların, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi. Ay-yıldızlılar, milli arada 27 ve 30 Mart'ta iki maç yapacak.
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında ağırladığı Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 86-72 yenildi. Seride 2-0 geriye düşen Bandırma elendi.
- 11.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Aktüel haberler (11.03.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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