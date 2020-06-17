Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde!
Bu sezon yarı finale yükseldiği FIBA Europe Cup'ın corona virüsü nedeniyle iptal edilmesinin ardından Pınar Karşıyaka'nın gelecek sezon mücadele edeceği organizasyon belli oldu. İzmir ekibi, gelecek sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi2nde mücadele edeceğini açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan söz konusu ligde yer almanın mutluluk verici olduğu belirtildi.
Pınar Karşıyaka'nın daha önce de Türkiye'yi yurt dışında farklı organizasyonlarda başarılı bir şekilde temsil ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2020-2021 sezonunda yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka'nın gücü ana sponsorumuz Pınar'ın desteği ile birlikte Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan ve önceki sezonlarda çeyrek final oynama başarısı gösterdiğimiz FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor ve taraftarlarımızla Şampiyonlar Ligi maçlarımızda yeniden buluşacağımız gün için sabırsızlanıyoruz."
- 17.06.2020
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