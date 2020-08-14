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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Basketbol Petkimspor'a Litvanyalı başantrenör

'un yeni başantrenörü oldu

Petkimspor'un yeni başantrenörü Litvanyalı Kestutis Kemzura oldu

'nin yeni ekibi , başantrenörlük görevine 'nın getirildiğini açıkladı.

ekiplerinden 'un yeni başantrenörü oldu.

Petkimspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yeni sezonda koçumuz Litvanya Erkek Milli Basketbol Takımı ile dünya üçüncülüğünü kazanan Kestutis Kemzura." ifadesi kullanıldı.

  1. 14.08.2020
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