Petkimspor'un yeni başantrenörü Litvanyalı Kestutis Kemzura oldu
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor, başantrenörlük görevine Litvanyalı Kestutis Kemzura'nın getirildiğini açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'un yeni başantrenörü Litvanyalı Kestutis Kemzura oldu.
Petkimspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yeni sezonda koçumuz Litvanya Erkek Milli Basketbol Takımı ile dünya üçüncülüğünü kazanan Kestutis Kemzura." ifadesi kullanıldı.
- 14.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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