Son dakika: FIBA Europe Cup iptal edildi
Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... FIBA, yaptığı açıklamada, temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'nin çeyrek finalde mücadele ettiği FIBA Europe Cup'un iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup'ın da iptal edildiğini ve şampiyon olmayacağını duyurdu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, 15 Haziran Pazartesi günü video konferans ile toplandı.
Toplantıda alınan karara göre; FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 14:44
- Son dakika: FIBA Europe Cup iptal edildi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: FIBA Europe Cup iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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