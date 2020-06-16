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16 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: iptal edildi

Son dakika: FIBA Europe Cup iptal edildi

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... , yaptığı açıklamada, temsilcilerimiz ve Bahçeşehir Koleji'nin çeyrek finalde mücadele ettiği FIBA 'un iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup'ın da iptal edildiğini ve şampiyon olmayacağını duyurdu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu () Avrupa Yönetim Kurulu, 15 Haziran Pazartesi günü video konferans ile toplandı.

Toplantıda alınan karara göre; FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 14:44
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