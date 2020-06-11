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11 Haziran 2020, Perşembe
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Basketbola kaynak aranıyor

Basketbola kaynak aranıyor

'ın basketboldan sorumlu yöneticisi , sponsor çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'ın basketboldan sorumlu yöneticisi , sponsor çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şenol, "Erkek ve kadın takımı için 1.6 milyon dolar transfer yasağımız var. Korona sebebiyle henüz bir sponsor ile anlaşamadık ama arayışımız devam ediyor" diye konuştu.
  1. 11.6.2020
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